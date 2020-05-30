Участие армии в поисках "сбежавшего" дрона UAVFactory обошлось Латвии в 25 000 евро

Представитель международного аэропорта "Рига" Эдгар Вилцанс указал, что данный инцидент создал убытки даже на фоне того, что из-за Covid-19 авиасообщение и так было совсем небольшим. Пришлось отменить три рейса. Точный размер ущерба Вилцанс назвать журналистам отказался, сославшись на коммерческую тайну. Но подчеркнул: случись подобное не в кризис, когда был введен режим ЧС, и международные пассажирские авиарейсы не выполнялись, убытки были бы куда значительнее.

В поисках дрона участвовали и военнослужащие Национальных вооруженных сил — их услуги обошлись примерно в 25 тыс. евро. Командир НВС Леонид Калниньш оценивает сотрудничество и обмен информацией как эффективные. Но, по его мнению, в нормативной базе следует более тщательно прописать ответственность владельцев дронов и пилотов, сказал он. Ведь имеются и и стратегические объекты — аэропорт "Рига", Адажский военный полигон, Рижский замок.

Минобороны давно настаивает на регистрации каждого беспилотника и наличии на каждом из них специального прибора, позволяющего быстро его идентифицировать и отыскать.

На данный момент над темой изменений в нормативных актах работает специально созданная рабочая группа. Агентство гражданской авиации настаивает на поправках в Законе об авиации, которые обяжут все работающие в сфере гражданской авиации учреждения и предприятия обеспечивать безопасность объектов от несанкционированных запусков дронов.