Убивший бывшую студентку историк: девушка, которая казалась мне идеальным созданием, превратилась в чудовище из страшной сказки

Историк начинал плакать еще несколько раз — например, когда следователь монотонно прочитал с листа, что Соколов убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой вместе жил, четырьмя выстрелами из обреза, после чего расчленил и выбросил части тела в реку Мойку.

Адвокат Александр Почуев всеми силами старался оградить историка от внимания СМИ: попросил закрыть процесс или в крайнем случае запретить журналистам вести даже аудиозапись, но судья Максименко отказала в обоих случаях. Сам Соколов тоже переживал, что информация с заседания ”сегодня же попадет в интернет”.

Получив отказ в закрытии процесса, Почуев попросил разрешить выступить на заседании свидетелю — давней знакомой Соколова Веронике Карагодиной. В своейм короткой речи Карагодина рассказала, что знает Соколова с 1990-х годов, когда она работала на киностудии ”Ленфильм”.

”Олег Валерьевич консультировал одного из режиссеров. Меня поразил масштаб личности, его обширные знания истории и культуры, намерение сделать мир лучше, — сказала Карагодина. — В то время он возглавлял группу единомышленников, которые на свои деньги шили костюмы, реконструировали бои между русской и наполеоновской армиями, а это огромная просветительская работа. То, что произошло, мне кажется недоразумением, в такое сложно поверить”.

Сам Соколов, уже признавшийся в убийстве, на заседании подчеркнул, что раскаивается и ”потрясен, что такое могло произойти”. Историк заявил, что согласен с ходатайством следствия об аресте. Однако с такой позицией не согласился его адвокат, просивший о домашнем аресте. ”Содержать Олега Валерьевича вместе с рецидивистами и держать его на тюремной баланде мы считаем негуманным”, — заявил Александр Почуев.

После того, как Соколов еще раз сказал, что раскаивается, судья Максименко спросила его о мотивах преступления. Историк дрожащим голосом объяснил, что жил с Анастасией Ещенко на протяжении пяти лет, а в этом августе представил ее друзьям как невесту. Соколов утверждает, что они очень любили друг друга и планировали свадьбу, но потом отношения начали портиться. Девушка ”бесилась” при упоминании его детей от бывшей супруги — двух несовершеннолетних дочек. ”Девушка, которая казалась мне идеальным созданием, превратилась в чудовище из страшной сказки”, — говорил Соколов.