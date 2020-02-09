Убивший более 20 человек таиландский военный ликвидирован

В результате стрельбы, устроенной военнослужащим армии Таиланда в городе Корат, погибли 26 человек, сообщил на пресс-конференции тайский премьер-министр Прают Чан-Оча. Об этом пишет агентство Associated Press.

Ранения получили 57 человек, из них 25 были отпущены домой. По словам премьер-министра, мотивом нападения послужило недовольство стрелка сделкой с земельным участком, в которой он посчитал себя обманутым.

Как сообщалось, военнослужащий сначала убил нескольких сослуживцев в военной части, а затем отправился в местный торговый центр, где также устроил стрельбу. Первое время он вел прямую трансляцию в соцсетях, но затем его страницы были заблокированы.

Во время перестрелки со спецназом солдат пытался сбежать, но был ликвидирован. По некоторым данным, удалось спасти восемь заложников, некоторые из них получили ранения.

В субботу, 8 февраля, военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат). Некоторое время он вел видеотрансляцию стрельбы в фейсбуке, пока его аккаунт не заблокировали.

Военный всю ночь оставался в здании торгового центра, в это время продолжали поступать сообщения о выстрелах. Помимо этого, СМИ писали о попытке стрелка сбежать, для этого Томма якобы устроил пожар на автостоянке торгового центра. Также сообщалось, что стрелок скрывался в подвале без заложников.

Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько последних десятилетий. В министерстве обороны страны сообщили, что пока не могут объяснить мотивы солдата.