Убийство экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье: задержаны двое подозреваемых

"В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием", — сказала она. По словам Петренко, по местам жительства задержанных проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей.

Следственный комитет также установил всех участников драки, в которой погиб Белянкин.

"Все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом", — сказала Петренко.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали двух подозреваемых в убийстве по адресам их временного проживания в Москве. Они оказались уроженцами одной из стран СНГ. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в драке могли участвовать порядка 10 человек.

Драка в Путилково