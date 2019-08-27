Убийство чеченца в Берлине: реконструкция и версии преступления

В пятничный полдень в парке Малый Тиргартен — это в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага — велосипедист подъехал сзади к мужчине, который, как предполагается, шел на пятничную молитву. Убийца, говорят свидетели, выстрелил в жертву из пистолета — сначала в спину, затем контрольным выстрелом — в голову. Увиденное в парке свидетели описывают как "казнь". Нападавший, по их словам, сразу принялся заметать следы: снял парик, бросил велосипед в протекающую рядом реку Шпрее вместе с оружием — пистолетом с глушителем марки Glock. Затем он попытался сбежать на подготовленном заранее мопеде. На мужчину обратили внимание двое молодых людей, приехавших в этот район по объявлению об аренде квартиры, и сообщили в полицию. Через короткое время подозреваемый был задержан. Позже аквалангисты выловили и оружие, и велосипед.

#Berlin: Islamistischer Hintergrund? Tschetschene nach mysteriösem Mord an einem Georgier im Kleinen Tiergarten in Haft — eine Spur führt zum georgischen Geheimdiensthttps://t.co/BsjRiyWwOu — Bürger für die AfD ! (@EinAfd) August 26, 2019







О предполагаемом убийце известно мало. Задержанному — 48 или 49 лет, он оказался гражданином России. Сначала несколько немецких изданий сообщили, что речь идет об этническом чеченце. В понедельник, 26 августа, издание Bild сообщило, что убийца — родом из Сибири, его зовут Вадим С., в Берлин приехал незадолго до совершения преступления.

На допросе, по данным Süddeutsche Zeitung, задержанный вел себя "хладнокровно". Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался. По некоторым данным, он прибыл в Берлин незадолго до убийства и готовился быстро покинуть город. В снятой им квартире, как пишут газеты Süddeutsche Zeitung и Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ), нашли крупную сумму денег. По другим данным, деньги нашли у него при себе.

Полевой командир на стороне Басаева и Масхадова

О жертве сначала говорили как о "грузине". Сегодня стало известно, что убитый — 40-летний кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущельяс грузинским паспортом, Зелимхан Хангошвили. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Сначала воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже — Аслана Масхадова. Под его командованием было 60 бойцов. Об этом говорится в письме председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса (Ekkehard Maaß) в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). Письмо есть в распоряжении DW.

🔴 Laut @polizeiberlin soll ein Fahrradfahrer in Moabit einen Mann erschossen haben. Zeugen hätten Polizei alarmiert, sie berichteten über Schüsse am Kleinen Tiergarten. https://t.co/eWgNDkNObo — rbb|24 (@rbb24) August 23, 2019







В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, однако, по данным Маса, сам в боях участия не принимал.

В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Какие конкретно обвинения в его адрес выдвигают российские власти, неизвестно.

Побег через Украину в Германию после покушения

Зелимхан Х., как называют его в немецких СМИ, некоторое время жил в Грузии. Сообщается, что он сотрудничал с органами безопасности этой страны — якобы работал в структурах по борьбе с терроризмом. В 2012 году Зелимхан получил известность за свою роль посредника между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота.