”Убийца из Золотого Штата” приговорен к пожизненному заключению. Его не могли поймать на протяжении 40 лет

Деанджело признан виновным в 13 убийствах, совершенных в 1970-х и 1980-х годах. В июне он заключил сделку со следствием, в рамках которой признал вину — за это прокуратура не стала требовать для него смертной казни.

Предполагается, что Деанджело совершил около полутора десятков убийств и около 50 изнасилований, но в окончательное обвинение эти эпизоды не вошли.

”Убийца из Золотого штата” был одним из наиболее разыскиваемых серийных убийц в истории США, его не могли поймать около 40 лет.

Деанджело арестовали в 2018 году. Поймать его удалось с помощью генеалогического сервиса, предназначенного для поиска родственников. Полиция загрузила в базу ДНК убийцы, взятые на местах преступлений, и нашла совпадения с несколькими генеалогическими древами. Затем среди членов этих семей начали искать мужчин, подходящих по росту, возрасту и проживавших в Калифорнии во время совершения преступлений.