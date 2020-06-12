У жены Зеленского обнаружили коронавирус

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил — маски, перчатки, минимум контактов", — написала Зеленская.

Зеленская заверила, что чувствует себя хорошо, в данный момент находится на амбулаторном лечении и изолирована от остальных членов семьи. При этом у самого Зеленского и их двоих детей COVID-19 не подтвердился.

Супруга украинского лидера призвала не расслабляться и не думать, что ”опасность миновала”. Она напомнила о важности ношения медицинской маски, ведь COVID-19 может проявляться бессимптомно, а значит, есть вероятность заражения других людей.

”Возвращаясь к активной социальной жизни, помните, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте или стоит в очереди на кассе в супермаркете. Маска в общественном месте — это не только правило, а еще и знак уважения к другим людям!”, — заключила Зеленская.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ”момент депрессии” в стране хотел намеренно заразиться коронавирусной инфекцией, чтобы на собственном примере показать согражданам, ”что это не чума”. Но потом он передумал, так как семья, по его словам, не простила бы ему этот поступок.

По данным Worldometer на 12 июня, в Украине выявлено свыше 29,7 тыс. заболевших COVID-19, скончались 870 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!