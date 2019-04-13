У здания посольства России в Киеве произошел взрыв

"Под землей взорвался высоковольтный кабель. В результате взрыва повреждена брусчатка тротуара, никто не пострадал", — отметили в пресс-службе полиции, добавив, что сейчас проверяется информация об обесточивании путепровода, к чему привлечены "все профильные службы".

В пресс-службе сказали также, что полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что высоковольтный кабель принадлежит Юго-Западной железной дороге.