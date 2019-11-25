У вейпера впервые диагностировали тяжелое респираторное заболевание

В результате парень оказался в достаточно тяжелом состоянии — врачи всерьез задумывались над трансплантацией легких, но решили все же не делать этого. После 47 дней интенсивного лечения, которое включало автоматическую вентиляцию легких, пациента доставили домой. Врачи опасаются, что последствия вейпинга будут преследовать больного еще долго: в частности, после возвращения из больницы наблюдения показали затрудненное дыхание и сложности во время физической нагрузки.

Специалисты заключают, что состояние, которое едва не привело пациента к смерти, могло развиться у того из-за связанного с вейпингом облитерирующего бронхиолита.

Предыдущие исследования нашли следы диацетила, который связан с возникновением попкорной болезни легких, во многих жидких смесях для вейпинга. Власти Евросоюза уже запретили использовать это вещество в электронных сигаретах.

Одна из авторов работы, Карен Босма, напоминает, что перед тем, как попробовать вейпинг, нужно помнить о возможном серьезном риске для здоровья и о потенциальных хронических легочных заболеваниях. А тем, кто уже пользуется электронными сигаретами, Босма рекомендует не брать смеси у нелегальных поставщиков, ведь в них могут встречаться потенциально вредные химикаты, которые способны навредить легким курильщиков. Также исследователи говорят, что для того, чтобы сделать окончательный вывод о том, вредны ли электронные сигареты и вейпинг для здоровья человека, нужны дополнительные исследования. Поэтому до того, как их не проведут, нельзя рекомендовать вейпинг как средство, которое позволит уменьшить вред от обычных сигарет, даже несмотря на другие исследования, которые об этом говорят.

Согласно последним данным, в 49 штатах США болезнь вейперов диагностировали у 2172 человек, из них 42 уже умерли. Возраст погибших варьируется от 17 до 75 лет.