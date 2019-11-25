У вейпера впервые диагностировали тяжелое респираторное заболевание

У 17-летнего вейпера из Канады врачи диагностировали тяжелое респираторное заболевание — облитерирующий бронхиолит, также известный как "попкорновая болезнь легких". Ранее его диагностировали у рабочих, которые производили попкорн быстрого приготовления, а у вейперов обнаружили впервые, передает "ТАСС".
Описание клинического случая опубликовал Canadian Medical Association Journal, кратко об этом рассказывает Gizmodo.
Облитерирующий бронхиолит появляется из-за того, что некоторые вещества, в частности, хлор, аммиак, диоксид серы и другие, забивают воздухопроводящие пути в легких — бронхиолы. В результате у больных появляется сухой кашель, хрипы и одышка.
В 2000 году это заболевание стало известно как "попкорновая болезнь легких" — после того, как пресса рассказала о рабочих, которые заполучили облитерирующий бронхиолит на заводе по производству попкорна для микроволновок. В этом случае болезнь вызвал ароматизатор диацетил. Случаи попкорновой болезни легких также встречались на производстве жареного молотого кофе — в ходе этого процесса в воздух тоже выделяется диацетил.
Теперь же попкорновую болезнь легких впервые проассоциировали с вейпингом. Заболевание диагностировали у 17-летнего жителя Канады, который работал не на заводе по переработке кофе и не на производстве попкорна, а в заведении фаст-фуда. В течение пяти месяцев он употреблял смеси для вейпинга, причем регулярно добавлял в них тетрагидроканнабинол — действующее вещество марихуаны. Как рассказали родители пациента, часто он достаточно глубоко вдыхал пар от устройств для вейпинга.
В результате парень оказался в достаточно тяжелом состоянии — врачи всерьез задумывались над трансплантацией легких, но решили все же не делать этого. После 47 дней интенсивного лечения, которое включало автоматическую вентиляцию легких, пациента доставили домой. Врачи опасаются, что последствия вейпинга будут преследовать больного еще долго: в частности, после возвращения из больницы наблюдения показали затрудненное дыхание и сложности во время физической нагрузки.
Специалисты заключают, что состояние, которое едва не привело пациента к смерти, могло развиться у того из-за связанного с вейпингом облитерирующего бронхиолита.
Предыдущие исследования нашли следы диацетила, который связан с возникновением попкорной болезни легких, во многих жидких смесях для вейпинга. Власти Евросоюза уже запретили использовать это вещество в электронных сигаретах.
Одна из авторов работы, Карен Босма, напоминает, что перед тем, как попробовать вейпинг, нужно помнить о возможном серьезном риске для здоровья и о потенциальных хронических легочных заболеваниях. А тем, кто уже пользуется электронными сигаретами, Босма рекомендует не брать смеси у нелегальных поставщиков, ведь в них могут встречаться потенциально вредные химикаты, которые способны навредить легким курильщиков. Также исследователи говорят, что для того, чтобы сделать окончательный вывод о том, вредны ли электронные сигареты и вейпинг для здоровья человека, нужны дополнительные исследования. Поэтому до того, как их не проведут, нельзя рекомендовать вейпинг как средство, которое позволит уменьшить вред от обычных сигарет, даже несмотря на другие исследования, которые об этом говорят.
Согласно последним данным, в 49 штатах США болезнь вейперов диагностировали у 2172 человек, из них 42 уже умерли. Возраст погибших варьируется от 17 до 75 лет.
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