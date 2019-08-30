У территории Латвии задержан подозрительный подводный "охотник" из Беларуси. Кажется, он хотел переплыть границу по реке(9)
28 августа на берегу Западной Двины (Браславский район, Беларусь) сотрудники Полоцкого погранотряда выявили нарушителя границы. Тревожная группа заставы "Друя" остановила нарушителя в 300-х метрах от латвийской территории.
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд
Стало известно, где и когда пройдет "Евровидение 2020"
В Минусинске разваливаются подтопленные дома