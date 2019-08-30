30.08.2019, 13:36

У территории Латвии задержан подозрительный подводный "охотник" из Беларуси. Кажется, он хотел переплыть границу по реке

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Иллюстративное фотоFoto: Ilmar Saabas

28 августа на берегу Западной Двины (Браславский район, Беларусь) сотрудники Полоцкого погранотряда выявили нарушителя границы. Тревожная группа заставы "Друя" остановила нарушителя в 300-х метрах от латвийской территории.

Как выяснилось позднее, задержанным оказался 47-летний гражданин Беларуси. Он был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты. Необходимых документов на право нахождения в пограничной полосе у жителя Браслава не оказалось.

По данным пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, мужчина пояснил, что просто занимался подводной охотой, однако пограничники, учитывая все обстоятельства, установили, что такая легенда не соответствует действительности.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима в отношении правонарушителя начат административный процесс.

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