У территории Латвии задержан подозрительный подводный "охотник" из Беларуси. Кажется, он хотел переплыть границу по реке

Как выяснилось позднее, задержанным оказался 47-летний гражданин Беларуси. Он был одет в гидрокостюм, с собой имел радиостанцию и ласты. Необходимых документов на право нахождения в пограничной полосе у жителя Браслава не оказалось.

По данным пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, мужчина пояснил, что просто занимался подводной охотой, однако пограничники, учитывая все обстоятельства, установили, что такая легенда не соответствует действительности.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима в отношении правонарушителя начат административный процесс.