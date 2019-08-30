У территории Латвии задержан подозрительный подводный "охотник" из Беларуси. Кажется, он хотел переплыть границу по реке(12)
28 августа на берегу Западной Двины (Браславский район, Беларусь) сотрудники Полоцкого погранотряда выявили нарушителя границы. Тревожная группа заставы "Друя" остановила нарушителя в 300-х метрах от латвийской территории.
Заморозки и снег: две волны похолодания ожидаются в сентябре в РК
Россиян предупредили по поводу арбузов
ООН: Человечество столкнется с угрозой массового голода
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят