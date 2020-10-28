У соседей ситуация с Covid-19 печальная: за сутки в Литве выявили 776 новых случаев, в Латвии и Финляндии — более 200

За минувшие сутки в Литве выявлено 776 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще три человека, пишет ru.delfi.lt.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 12 138 человек, продолжают болеть 7440, выздоровели 4502. В целом от Covid-19 в Литве скончались 144 человека.

За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, передает rus.delfi.lv.

За прошедшие сутки сделано 6015 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,2%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5144 человека, выздоровели 1382 пациента. Во вторник госпитализировано 36 пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в больницах насчитывается 182 пациента с Covid-19, в том числе семь человек — в тяжелом состоянии.

В Финляндии зарегистрировано 215 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает yle.fi. Больше всего новых заражений в Хельсинки — 99. Более 10 новых диагнозов COVID-19 поставлено также в Эспоо (42), Вантаа (29), Тампере (26), Турку (26), Ювяскюля (25) и Оулу (16).

Сегодня власти Оулу сообщили об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе. Эпидемия находится на рубеже базовой фазы и фазы ускорения.

Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии составляет теперь 15 378.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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