У соседей ситуация с Covid-19 печальная: за сутки в Литве выявили 776 новых случаев, в Латвии и Финляндии — более 200(3)
У наших соседей — в Литве, Латвии и Финляндии ситуация распространением коронавируса внушает пессимизм.
У наших соседей — в Литве, Латвии и Финляндии ситуация распространением коронавируса внушает пессимизм.
За минувшие сутки в Литве выявлено 776 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще три человека, пишет ru.delfi.lt.
В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 12 138 человек, продолжают болеть 7440, выздоровели 4502. В целом от Covid-19 в Литве скончались 144 человека.
За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, передает rus.delfi.lv.
За прошедшие сутки сделано 6015 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,2%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5144 человека, выздоровели 1382 пациента. Во вторник госпитализировано 36 пациентов с коронавирусом. В настоящий момент в больницах насчитывается 182 пациента с Covid-19, в том числе семь человек — в тяжелом состоянии.
В Финляндии зарегистрировано 215 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает yle.fi. Больше всего новых заражений в Хельсинки — 99. Более 10 новых диагнозов COVID-19 поставлено также в Эспоо (42), Вантаа (29), Тампере (26), Турку (26), Ювяскюля (25) и Оулу (16).
Сегодня власти Оулу сообщили об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе. Эпидемия находится на рубеже базовой фазы и фазы ускорения.
Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии составляет теперь 15 378.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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