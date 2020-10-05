У пресс-секретаря Белого дома выявили коронавирус
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, передает издание "Взгляд".
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, передает издание "Взгляд".
”После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на COVID-19 в понедельник утром, при этом симптомов не было”, — сообщила она в Twitter.
Макинани добавила, что уходит на карантин и продолжит работать удаленно.
В свою очередь первая леди США Меланья Трамп, у которой был выявлен коронавирус, сообщила в Twitter, что чувствует себя хорошо и намерена в ближайшее время оставаться дома. ”Моя семья признательная за все молитвы и поддержку”, — написала она.
Напомним, в пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.
В окружении Трампа коронавирус выявили сразу у нескольких человек. Так, заболел личный помощник президента США Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок. Кроме того, коронавирусом заразились глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин, бывшая советница главы Белого дома Келлиэнн Конуэй, а также несколько сенаторов из Республиканской партии.
Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
«АрселорМиттал Кривой Рог» получил новую партию «БелАЗов»
Соседи завидуют: что семейная пара сделала со старым пнем на даче
Может ли РФ вновь закрыть границы из-за COVID-19? Мнение эксперта
Вирусолог, бежавшая из Китая, рассказала немыслимые вещи