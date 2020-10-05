У пресс-секретаря Белого дома выявили коронавирус

”После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на COVID-19 в понедельник утром, при этом симптомов не было”, — сообщила она в Twitter.

Макинани добавила, что уходит на карантин и продолжит работать удаленно.

В свою очередь первая леди США Меланья Трамп, у которой был выявлен коронавирус, сообщила в Twitter, что чувствует себя хорошо и намерена в ближайшее время оставаться дома. ”Моя семья признательная за все молитвы и поддержку”, — написала она.

Напомним, в пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

В окружении Трампа коронавирус выявили сразу у нескольких человек. Так, заболел личный помощник президента США Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок. Кроме того, коронавирусом заразились глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин, бывшая советница главы Белого дома Келлиэнн Конуэй, а также несколько сенаторов из Республиканской партии.

Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!