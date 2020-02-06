У предупредившего о коронавирусе врача остановилось сердце. Но его удалось реанимировать

У врача из Уханя Ли Вэньляна, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, остановилось сердце, но его удалось реанимировать. Об этом сообщает издание The Global Times — англоязычная газета, которая является подразделением печатного органа ЦК КПК ”Жэньминь Жибао”.

Вначале The Global Times сообщила о том, что Ли Вэньлян умер, сообщение об этом центральный госпиталь Уханя, где находился врач, распространил в соцсети Weibo. Однако позднее в госпитале уточнили, что у врача остановилось сердце, но его удалось реанимировать. Он остается в критическом состоянии.

Сообщение о его смерти также появилось в Twitter-аккаунте Всемирной организации здравоохранения.

Как пишет CNN, незадолго до начала вспышки вируса в конце декабря 34-летний китайский медик написал своим коллегам по университету о первых случаях госпитализации с коронавирусом в Ухане. Изначально Вэньлян решил, что это инфекция SARS, вызвавшая широкую эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году.

Это сообщение стало распространяться по соцсети, после чего к нему пришла местная полиция. Сотрудники правоохранительных органов потребовали прекратить распространять эту информацию и подписать заявление о признании вины в нарушении общественного порядка. Фотографию заявления опубликовало издание Sixth Tone.