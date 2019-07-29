У Навального диагностировали крапивницу. Его врачи в это не верят

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", — сообщил агентству врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что привело к отекам и высыпаниям на лице.

Врач сказал, что состояние оппозиционера удовлетворительное, он чувствует себя лучше, и в понедельник будет решаться вопрос о его выписке.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в "Твиттере", что Эльдар Казахмедов отказался сообщать диагноз жене и адвокату оппозицинера.

Врач Эльдар Казахмедов отказался сообщать диагноз жене и адвокату Алексея, но почему-то дал развёрнутый комментарий Интерфаксу и неопознанному мужчине в штатском, который руководил полицейскими pic.twitter.com/RV4jHk1EzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Ранее лечащие врачи Алексея Навального попытались навестить его в больнице, однако, по их словам, им не дали полноценно осмотреть пациента, и его состояние внушает им тревогу. Они также отвергли предположение, что у политика могла возникнуть аллергическая реакция.

Как уточнила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, Навальный был госпитализирован утром в воскресенье, 28 июля, с диагнозом "острая аллергическая реакция". По словам Ярмыш, у политика был сильный отек лица и покраснение кожных покровов.