"У нас нет ни инструментов, ни вакцины, не терапии". ВОЗ созывает глобальный форум по изучению нового коронавируса

"У нас нет инструментов, нет вакцины и терапии для лечения заболевших", — сказал он. "Вот почему 11-12 февраля мы созовем глобальный форум по исследованию и инновациям, чтобы определить приоритеты в изысканиях и скоординировать международные исследовательские усилия в разработке терапии и вакцин, — отметил глава организации. — Это будет встреча ученых всего мира, включая Китай".

"Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств", — подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, "многое еще не известно" о вирусе, в частности, о его источнике и природном резервуаре. Он напомнил об опубликованном в среду призыве ВОЗ к донорам выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом в ближайшие три месяца. "Многие доноры хотят помочь, но мы должны сориентировать их на поддержку согласованных приоритетов вместо того, чтобы двигаться в разных направлениях", — резюмировал гендиректор ВОЗ.