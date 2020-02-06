06.02.2020, 18:30

"У нас нет ни инструментов, ни вакцины, не терапии". ВОЗ созывает глобальный форум по изучению нового коронавируса

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"У нас нет ни инструментов, ни вакцины, не терапии". ВОЗ созывает глобальный форум по изучению нового коронавируса
Foto: REUTERS/SCANPIX

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV. Эта встреча призвана определить приоритеты в исследовании этого вируса и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин, заявил в четверг на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

"У нас нет инструментов, нет вакцины и терапии для лечения заболевших", — сказал он. "Вот почему 11-12 февраля мы созовем глобальный форум по исследованию и инновациям, чтобы определить приоритеты в изысканиях и скоординировать международные исследовательские усилия в разработке терапии и вакцин, — отметил глава организации. — Это будет встреча ученых всего мира, включая Китай".

"Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств", — подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, "многое еще не известно" о вирусе, в частности, о его источнике и природном резервуаре. Он напомнил об опубликованном в среду призыве ВОЗ к донорам выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом в ближайшие три месяца. "Многие доноры хотят помочь, но мы должны сориентировать их на поддержку согласованных приоритетов вместо того, чтобы двигаться в разных направлениях", — резюмировал гендиректор ВОЗ.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванном вирусом 2019-nCoV респираторном заболевании. Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России. ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли, более 1,1 тыс. выздоровели.

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