"У нас нет ни инструментов, ни вакцины, не терапии". ВОЗ созывает глобальный форум по изучению нового коронавируса(2)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV. Эта встреча призвана определить приоритеты в исследовании этого вируса и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин, заявил в четверг на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
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