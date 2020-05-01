"У меня не будет дома”. Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество

”Я продаю почти все свое физическое имущество. У меня не будет дома”, — написал Маск.

Кроме того, предприниматель назвал слишком высокой стоимость акций его компании Tesla.

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