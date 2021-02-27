У McDonaldʼs есть секретное разведывательное подразделение. Оно следит за сотрудниками, требующими повышения зарплаты

У работников ресторанов McDonaldʼs нет своего профсоюза, однако многие из них участвуют в деятельности движения под названием Fight for $15, которое с 2012 года организовывает забастовки и протесты работников сферы быстрого питания в США и других странах. В частности, движение добивается от американских властей и бизнеса повышения минимальной зарплаты, которая уже более 10 лет держится на уровне 7,25 доллара в час. Активность Fight for $15 привела к тому, что американский конгресс с высокой вероятностью действительно вскоре утвердит федеральную минимальную заработную плату в размере 15 долларов в час, отмечает Vice. В целом ряде штатов — например, в Калифорнии, Нью-Йорке, Массачусетсе, Иллинойсе и Мэриленде — местные власти уже пошли навстречу этим требованиям.

При этом многие активисты движения работают на франшизы McDonaldʼs, поэтому сама компания отказывается от переговоров с ними, ссылаясь на то, что те формально не являются ее сотрудниками.

Тем не менее, группа разведывательных аналитиков, расквартированная в офисах в Чикаго и Лондоне, следит за деятельностью ячеек Fight for $15 по всему миру. Она выясняет, какие работники McDonaldʼs являются активистами движения, с кем они контактируют, чтобы организовывать забастовки и протесты или создать локальные профессиональные объединения.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении издания, целью McDonaldʼs и его секретного подразделения является сбор ”стратегических разведданных” о ”контрагентах” компании, а также ”политической информации о сложных политических условиях на сложных рынках, которые могут вызвать серьезные сбои в бизнесе и повлиять на возврат инвестиций”. В числе прочего компания отслеживала, ”как и где Fight for $15 атакует бренд [McDonaldʼs]” или ”как Fight for $15 реализует свои цели на 2020 год”.

В другом документе разведывательный аналитик корпорации описывает деятельность профсоюзных активистов — вплоть до количества их личных встреч и участия в ”виртуальных” протестах. В числе прочего аналитики McDonaldʼs использовали инструменты для мониторинга социальных сетей, чтобы собирать и обрабатывать открытые данные и отслеживать интересующие их учетные записи. Для этого использовались в том числе фейковые аккаунты в соцсетях, утверждает Vice.