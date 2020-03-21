У латвийского депутата выявлен коронавирус. Всего в стране 124 заболевших

"Я извиняюсь перед всеми, с кем встречался 15 и 16 марта, и прошу, призываю их провериться!", — написал Кайминьш.

На вопрос о том, должны ли в таком случае самоизолироваться все депутаты Сейма, Центр профилактики и контроля заболеваний ответил, что этот вопрос решается.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 13 новых случаев заболевания Covid-19; общее число заболевших — 124, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Инфекционисты отмечают, что 95% больных были за границей. Тем не менее в последние дни растет число случаев заражения внутри страны. В основном инфекция распространяется внутри семей.

За сутки латвийские медики проверили 1241 человека с подозрением на Covid-19. Общее число проведенных исследований составило 4446.

Со вчерашнего дня доступна также информация о распространении Covid-19 по краям, а не только по регионам Латвии. Больше всего пациентов в Риге и Юрмале. Также заболевшие есть в Айзкраукле, Екабпилсе, Даугавпилсе, Вентспилсском, Бабитском, Марупском, Озолниекском, Кекавском, Саласпилсском, Стопиньском, Гаркалнском, Кримулдском, Сигулдском, Цесисском, Смилтенском, Огрском и Сейском краях.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!