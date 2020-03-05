У коронавируса выделили два подтипа. Один из них заразнее другого и встречается чаще

Исследователи изучили 103 образца коронавируса нового типа и обнаружили, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций. Также вирус развился в два подтипа — типа S и L. Эти подтипы ученые нашли в 101 образце, из них 30% относятся к S-типу, 70% — к L-типу. Специалисты отмечают, что второй более заразен, чем первый.

Коронавирус типа S в большей мере соответствует вирусу обнаруженному у летучих мышей. Ученые пришли к выводу, что этот тип представляет собой более "старую" версию коронавируса.

Тип L был распространен в Ухане на раннем этапе вспышки коронавируса, но после первой недели января он стал встречаться гораздо реже.

О новом коронавирусе

Сейчас власти Китая подтвердили более 92 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 3,2 тыс. инфицированных умерли, выздоровели около 51 тыс. человек. За пределами КНР заболевание было выявлено в 76 странах.

Вспышку заболевания зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском город Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.