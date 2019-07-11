”У грязи должен быть предел”. Владимир Познер дал оценку оскорблениям Путина со стороны грузинского журналиста

Напомним, что в воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты на русском языке нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина.

”В любой стране — по крайней мере, из мне знакомых — журналист, позволивший себе то, что позволил себе господин Габуния, был бы уволен и вряд ли бы нашел работу в этой профессии.

У каждого человека есть мнение, каждый человек имеет на него право, каждый человек имеет право высказать это мнение, но использовать нецензурную лексику, оскорблять другого или других не имеет право никто — особенно журналист.

Очевидно, что в Грузии идет предвыборная борьба, идет борьба за голоса, и, видимо, есть расчет, что тот, кто ловчее разыграет русофобскую карту, добьется победы. Политика, конечно, грязное дело, но, как мне кажется, грязи должен быть предел. Лично для меня господин Габуния перестал быть журналистом — не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики”, — написал Познер.

Сразу же после выступления Габуниия телеканал "Рустави 2" на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении, появившемся на сайте медиакомпании, говорится о "нападениях и угрозах" в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе осудили высказывания телеведущего. Сам журналист, по заявлению телекомпании, был отстранен от эфира на два месяца.