У финского побережья затонул катер береговой охраны. Погиб попавший в западню моряк

Крушение произошло в 22 часа, пограничный катер PV 183 наскочил у побережья Уусимаа на подводный камень и получил большую пробоину, через которую хлынула вода, пишет Iltalehti.

Катер затонул, над водой торчит лишь его носовая часть.

На борту 10-метрового катера находились три члена экипажа, двум из которых удалось покинуть тонущее плавсредство. Третий моряк оказался в западне внутри. Его вскоре спасли, доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

Спасательная операция проводилась большими силами с участием вертолета, который и доставил пострадавшего моряка в больницу.

PV 183 (ulkovartioalus Turvan partiovene) upposi ennen puoltayötä. Yksi merivartija menehtyi, kaksi pelastui. Pohjakosketus Loviisan edustalla. pic.twitter.com/bA9eCgwoSd — Väinö Kuukka (@WakaWaino) June 21, 2020