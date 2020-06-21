У финского побережья затонул катер береговой охраны. Погиб попавший в западню моряк

Крушение произошло в 22 часа, пограничный катер PV 183 наскочил у побережья Уусимаа на подводный камень и получил большую пробоину, через которую хлынула вода, пишет Iltalehti.
Катер затонул, над водой торчит лишь его носовая часть.
На борту 10-метрового катера находились три члена экипажа, двум из которых удалось покинуть тонущее плавсредство. Третий моряк оказался в западне внутри. Его вскоре спасли, доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.
Спасательная операция проводилась большими силами с участием вертолета, который и доставил пострадавшего моряка в больницу.
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