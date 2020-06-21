21.06.2020, 11:01

У финского побережья затонул катер береговой охраны. Погиб попавший в западню моряк


EST
У финского побережья затонул катер береговой охраны. Погиб попавший в западню моряк
Wikimedia

У побережья Финляндии в районе города Ловийса поздним вечером в субботу наскочил на подводный камень и затонул финский катер береговой охраны Turva, погиб один из членов экипажа.

Крушение произошло в 22 часа, пограничный катер PV 183 наскочил у побережья Уусимаа на подводный камень и получил большую пробоину, через которую хлынула вода, пишет Iltalehti.

Катер затонул, над водой торчит лишь его носовая часть.

На борту 10-метрового катера находились три члена экипажа, двум из которых удалось покинуть тонущее плавсредство. Третий моряк оказался в западне внутри. Его вскоре спасли, доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

Спасательная операция проводилась большими силами с участием вертолета, который и доставил пострадавшего моряка в больницу.

Читайте также: