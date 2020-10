У Дональда Трампа обнаружили коронавирус

Трамп написал, что тест на COVID-19, который он сдал, оказался положительным. Также коронавирус диагностировали у его супруги Мелании Трамп.

Президент сообщил, что они незамедлительно ушли на карантин и "начали процесс выздоровления". "Вместе мы справимся!", — написал Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!