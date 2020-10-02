У Дональда Трампа обнаружили коронавирус

Трамп написал, что тест на COVID-19, который он сдал, оказался положительным. Также коронавирус диагностировали у его супруги Мелании Трамп.

Президент сообщил, что они незамедлительно ушли на карантин и "начали процесс выздоровления". "Вместе мы справимся!", — написал Трамп.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Как пишет Интерфакс, ранее в пятницу Трамп сообщил, что у его близкой помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом. "Ее тест показал положительный результат, я только что услышал об этом. Она очень много работает, много масок, она постоянно носит маски, но у нее положительный результат теста", — рассказал американский лидер в интервью Fox News. После этого, по словам Трампа, он вместе с женой сдал тесты на коронавирус.

Хикс сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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