У Дома правительства в Минске человек совершил самоподжог

По словам очевидцев, пламя с горящего человека сбили охранники Дома правительства при помощи огнетушителей. В результате мужчина был госпитализирован.

В минздраве рассказали, что пострадавший находится без сознания, при первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него ожоги более 50% тела.

Обстоятельства произошедшего выясняются милицией. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность мужчины пока не установлена.