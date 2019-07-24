24.07.2019, 13:00

"У чиновников рефлекс — в любой непонятной ситуации арестовывай Навального". Оппозиционер Илья Яшин отреагировал на действия российских властей

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Илья Яшин
Илья ЯшинФото: личный архив

Незарегистрированный кандидат в Московскую городскую Думу Илья Яшин в фэйсбуке отреагировал на арест главного российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что по информации пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику инкриминируют статью КоАП о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Навальный призывал к участию в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.

"Это незаконное задержание, потому что в субботу планируется не митинг, а встреча с избирателями, которую организует не Навальный, а 17 кандидатов в депутаты, подписавших манифест, — утверждает Яшин. — Но чиновникам плевать, у них давно уже выработан условный рефлекс: в любой непонятной ситуации арестовывай Навального".

По словам Яшина, в субботу 27 июля в 14:00 кандидаты соберут своих сторонников у мэрии Москвы по адресу: Тверская, 13.

"Это будет мероприятие в рамках предвыборного законодательства, мы соберемся мирно и без оружия. Надеюсь, что хамский арест Навального только мобилизует граждан", — добавил оппозиционер.

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