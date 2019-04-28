У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

Отмечается, что пилоты, управляющие самолетом, попросили разрешения экстренно приземлиться в международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга.

По предварительным данным, причиной пожара стали птицы, которые попали в двигатель.

В настоящее время самолет уже приземлился. Пострадавших нет.