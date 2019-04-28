28.04.2019, 22:02

У Boeing 767 в небе загорелся двигатель


Gazeta.ru
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US-AMAZON-BRANDED-CARGO-PLANE-FLIES-IN-SEATTLE-SEAFAIR'S-AIRSHOW
US-AMAZON-BRANDED-CARGO-PLANE-FLIES-IN-SEATTLE-SEAFAIR'S-AIRSHOWFoto: STEPHEN BRASHEAR, AFP

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.

Отмечается, что пилоты, управляющие самолетом, попросили разрешения экстренно приземлиться в международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга.

По предварительным данным, причиной пожара стали птицы, которые попали в двигатель.

В настоящее время самолет уже приземлился. Пострадавших нет.

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