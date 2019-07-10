Тюрьмы избежал: в Германии осужден участник войны в Донбассе

Уже после судебного заседания прокурор сказал корреспонденту DW, что подобные отговорки ему приходилось слышать раньше на подобных процессах: вернувшиеся из Сирии наемники ИГ тоже утверждают, что на фронт не шли, а только "помогали по хозяйству" и "мыли туалеты".

Алекс Д. утверждает, что поехал воевать из лучших побуждений — не мог смотреть на страдания детей. Скольким детям принес страдания он сам, неизвестно, но суд отнесся к словам бездетного подсудимого всерьез и обязал его пожертвовать 800 евро в пользу гуманитарной организации, помогающей детям в беде. Это — чувствительная сумма для человека, который, по собственным словам, получает на руки немногим больше 1100 евро в месяц, склеивая мебель.

Судьба переселенца: неустроенность, преступления, наркотики

Алекс Д. родился в 1975 году во Фрунзе — нынешней столице Киргизии Бишкеке. Окончил 8 классов, выучился на сантехника. Родители переехали в Германию в 1995 году, он — в 2001-м. Быстро устроиться по специальности не смог, немецкий язык знал плохо. "Запил, хотя раньше не пил так много, стал употреблять наркотики и все такие прочие вещи", — рассказал Алекс на суде. На счету уроженца Киргизии несколько преступлений в Германии: изнасилование, побои, вымогательство.

В августе 2014 года он через Россию отправился на восток Украины. Начавшийся конфликт Алекс, чей отец — украинец, "принял близко к сердцу" и "посчитал своим гражданским долгом помочь". В Донбассе наемник примкнул к бригаде Кальмиуса. Это малоизвестное военное формирование сепаратистов, но его бойцы участвовали в самых крупных боевых столкновениях на востоке Украины: битве при Иловайске летом 2014 года и в Дебальцево — зимой 2015-го. Алекс говорит, что то, что он увидел в зоне конфликта, "невозможно представить тем, кто живет мирной жизнью".

Сколько платили наемнику из Германии? Немного

Вернулся в Германию уроженец Киргизии с немецким паспортом якобы потому, что в "ДНР" разочаровался: "Пока одни набивают себе карманы, другие уходят на смерть", — объяснил решение подзащитного адвокат Штефан Шлютер (Stefan Schlüter). Сам Алекс карманы не набивал: наемнику из Германии платили, как он заявил на суде, 150 евро в месяц. В последнем слове он заявил, что, находясь на востоке Украины, "многое понял" и сегодня стыдится "некоторых собственных поступков".

То ли раскаиваясь, то ли по наивности (как предположил прокурор) Алекс не попытался даже скрыть, откуда приехал: сотрудники силовых ведомств в аэропорту сами обратили внимание на крепко сложенного мужчину в военной форме с полевым рюкзаком, а после задержания он предъявил им выданный непризнанными властями "ДНР" паспорт…

Минюст ФРГ не выдал разрешение прокуратуре преследовать участника военного конфликта на востоке Украины по статье "участие в террористической организации" — к разочарованию прокурора Кёстера: "Не то — сидеть бы вам не в этом зале, а в высшем земельном суде (суд следующей инстанции. — Ред.), и условным сроком дело бы для вас не ограничилось".

Случай Алекса Д. — второй, когда в Германии уголовному преследованию подвергаются участники вооруженного конфликта на востоке Украины. В феврале 2019 года суд Мюнхена осудил на два года и три месяца Сергея Киселева, племянника генерального директора "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. В настоящее время он отбывает срок наказания.