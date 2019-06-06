"Ты слишком засиделся!": участники масштабного митинга в Праге потребовали отставки премьер-министра Чехии

Организатором выступила гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии", представители которой заявили об участии в митинге 120 тысяч граждан. На Вацлавской площади, кроме пражан, были, как утверждали они, представители более 1500 населенных пунктов Чехии. Полиция не предоставила своих сведений о числе манифестантов.

Среди участников митинга были представители руководства политических партий правительственной оппозиции, депутаты национального парламента от оппозиции, общественные деятели и деятели культуры, студенты местных вузов и гимназий. Особую активность проявляла молодежь.

Участники скандировали оскорбительные для премьера и его ближайшего окружения лозунги. В руках у собравшихся были плакаты: "Немедленно в отставку!", "Уйди, сатана!", "Бабиш — вор!", "Бабиш — это конечная остановка!", "Ты слишком засиделся, Бабиш!".

Выступившие ораторы обвинили премьера в коррупции, продвижении мафиозной практики в большую политику и сотрудничестве в качестве осведомителя со спецслужбой социалистической Чехословакии. Прозвучала критика по адресу президента Чехии Милоша Земана, активно поддерживающего главу кабинета министров. "Не было бы Земана, не было бы и Бабиша!" — гласила надпись на одном из плакатов, передает ТАСС.