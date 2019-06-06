06.06.2019, 08:45

"Ты слишком засиделся!": участники масштабного митинга в Праге потребовали отставки премьер-министра Чехии

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NEWSru.com
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"Ты слишком засиделся!": участники масштабного митинга в Праге потребовали отставки премьер-министра Чехии
Foto: DAVID W CERNY, REUTERS

В центре Праги на Вацлавской площади во вторник состоялся митинг с требованием отставки лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии. По словам организаторов, он стал крупнейшей акцией протеста против политики властей за последние 30 лет в Чехии, передает Reuters.

Организатором выступила гражданская инициатива "Миллион мгновений для демократии", представители которой заявили об участии в митинге 120 тысяч граждан. На Вацлавской площади, кроме пражан, были, как утверждали они, представители более 1500 населенных пунктов Чехии. Полиция не предоставила своих сведений о числе манифестантов.

Среди участников митинга были представители руководства политических партий правительственной оппозиции, депутаты национального парламента от оппозиции, общественные деятели и деятели культуры, студенты местных вузов и гимназий. Особую активность проявляла молодежь.

Участники скандировали оскорбительные для премьера и его ближайшего окружения лозунги. В руках у собравшихся были плакаты: "Немедленно в отставку!", "Уйди, сатана!", "Бабиш — вор!", "Бабиш — это конечная остановка!", "Ты слишком засиделся, Бабиш!".

Выступившие ораторы обвинили премьера в коррупции, продвижении мафиозной практики в большую политику и сотрудничестве в качестве осведомителя со спецслужбой социалистической Чехословакии. Прозвучала критика по адресу президента Чехии Милоша Земана, активно поддерживающего главу кабинета министров. "Не было бы Земана, не было бы и Бабиша!" — гласила надпись на одном из плакатов, передает ТАСС.

Организаторы акции протеста сообщили, что, если Бабиш не подаст в отставку, то на будущей неделе демонстрации против него пройдут в десятках населенных пунктов республики, а очередной и еще более массовый митинг состоится 23 июня на примыкающем к центру столицы Летенском поле, где в начале ХХ века размещался первый пражский аэропорт. "Там могут собраться все граждане Чехии", — заявил председатель "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж.

Сам Андрей Бабиш связал массовое участие граждан с хорошей погодой летнего вечера, когда люди предпочитают развлекаться вне помещений. Он также подчеркнул, что в течение дня получил множество SMS-сообщений и писем по электронной почте с выражением поддержки. Ранее проходившие акции протеста он назвал "балаганом", при котором "политические оппоненты стараются настроить избирателей против" АНО и входящей в правительственную коалицию Чешской социал-демократической партии.

Массовая акция протеста против премьера стала пятой в течение последних шести недель. Поводом для ее проведения стал разразившийся вокруг Бабиша скандал, вызванный публикацией в местных СМИ проекта аудиторского отчета Еврокомиссии (ЕК). В документе утверждается о конфликте государственных и личных интересов главы кабинета министров. ЕК намерена потребовать от Чехии возвращения почти 20 млн долларов, якобы незаконно полученных связанными с ним фирмами.

По версии следователей, злоумышленники путем мошенничества похитили два миллиона евро дотаций из фондов Евросоюза, выделенных на поддержку малого и среднего бизнеса. Эти деньги оседали на счетах фирмы "Гнездо аиста", подставным владельцем которой был сын премьер-министра от первого брака Андрей Бабиш-младший. Фактически выделенные средства достались холдингу семьи Андрея Бабиша Agrofert, который насчитывает 250 компаний и относится к крупному бизнесу.

Отпрыск высокопоставленного чиновника ранее заявлял, что якобы был похищен и вывезен в Крым. Тем самым, по одной из версий, Бабиш-старший пытался помешать проведению расследования.

Андрей Бабиш-старший категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. Он называет их провокацией политических противников, которые добиваются его устранения из политики. Это мнение разделяет и президент Чехии Милош Земан.

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