"Ты слишком засиделся!": участники масштабного митинга в Праге потребовали отставки премьер-министра Чехии

Организаторы акции протеста сообщили, что, если Бабиш не подаст в отставку, то на будущей неделе демонстрации против него пройдут в десятках населенных пунктов республики, а очередной и еще более массовый митинг состоится 23 июня на примыкающем к центру столицы Летенском поле, где в начале ХХ века размещался первый пражский аэропорт. "Там могут собраться все граждане Чехии", — заявил председатель "Миллиона мгновений для демократии" Микулаш Минарж.
Сам Андрей Бабиш связал массовое участие граждан с хорошей погодой летнего вечера, когда люди предпочитают развлекаться вне помещений. Он также подчеркнул, что в течение дня получил множество SMS-сообщений и писем по электронной почте с выражением поддержки. Ранее проходившие акции протеста он назвал "балаганом", при котором "политические оппоненты стараются настроить избирателей против" АНО и входящей в правительственную коалицию Чешской социал-демократической партии.
Массовая акция протеста против премьера стала пятой в течение последних шести недель. Поводом для ее проведения стал разразившийся вокруг Бабиша скандал, вызванный публикацией в местных СМИ проекта аудиторского отчета Еврокомиссии (ЕК). В документе утверждается о конфликте государственных и личных интересов главы кабинета министров. ЕК намерена потребовать от Чехии возвращения почти 20 млн долларов, якобы незаконно полученных связанными с ним фирмами.
По версии следователей, злоумышленники путем мошенничества похитили два миллиона евро дотаций из фондов Евросоюза, выделенных на поддержку малого и среднего бизнеса. Эти деньги оседали на счетах фирмы "Гнездо аиста", подставным владельцем которой был сын премьер-министра от первого брака Андрей Бабиш-младший. Фактически выделенные средства достались холдингу семьи Андрея Бабиша Agrofert, который насчитывает 250 компаний и относится к крупному бизнесу.
Отпрыск высокопоставленного чиновника ранее заявлял, что якобы был похищен и вывезен в Крым. Тем самым, по одной из версий, Бабиш-старший пытался помешать проведению расследования.
Андрей Бабиш-старший категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. Он называет их провокацией политических противников, которые добиваются его устранения из политики. Это мнение разделяет и президент Чехии Милош Земан.
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