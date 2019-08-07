Twitter признал ошибку: сеть передавала данные пользователей без их согласия

”Мы сожалеем, что это произошло, и предпринимаем шаги, чтобы убедиться, что мы не совершим подобную ошибку снова”, — отмечается в сообщении.

В Twitter рассказали, что обнаружили проблемы в приложении, из-за которых не должным образом работали настройки.

В соцсети отметили, что в связи с этим если пользователь просмотрел рекламу в мобильном приложении Twitter, или нажал на нее, или пользовался приложением с мая 2018 года, то компания делилась некоторыми данными с ”надежными партнерами” по рекламе, даже если пользователь не давал на это согласия. В частности, кодом страны, информацией об объявлении и о том, взаимодействовал ли человек с рекламой и когда.

Проблемы с настройками устранили 5 августа 2019 года. В соцсети добавили, что проводят расследование с целью определить, на кого они могли повлиять.