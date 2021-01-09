Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию. Об этом говорится в сообщении в блоге компании, опубликованном вечером 8 января 2021 года по вашингтонскому времени, пишет "Медуза".

В пресс-релизе подробно разбирается текст двух последних твитов Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки 6 января из-за беспорядков в Вашингтоне, и причины, по которой компания считает их призывами к насилию. Например, твит, в котором Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена, Twitter счел возможным намеком на ”безопасность” нападения на церемонию, поскольку самого действующего президента на ней не будет.

В пресс-релизе Twitter также сообщается, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января 2020 года. Кроме Трампа, Twitter также заблокировал ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon — в том числе адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.