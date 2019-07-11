Туск поспорил с Путиным по вопросу о распаде СССР

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад Советского Союза стал "благословением для грузин, поляков, украинцев, а также для всей Центральной и Восточной Европы". "И я убежден, что это касается и русских", - отметил Туск в четверг, 11 июля, напомнив слова президента России Владимира Путина о том, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой века.

Выступая в Батуми на международной конференции, посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство", глава Европейского совета подчеркнул, что благодаря этому проекту отношения Брюсселя со странами-участницами "стали более глубокими, структурированными и предсказуемыми".