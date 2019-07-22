Турция возложила на Россию ответственность за атаку и гибель людей в сирийском Идлибе

В свою очередь Минобороны России опровергло информацию о причастности Москвы к нанесению ударов в Мааррат-ан-Нуумане.

Глава МИД Турции возложил ответственность на Россию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что России следует повлиять на президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы его войска прекратили наносить удары по Идлибу. Москва несет ответственность за прекращение атак в этой сирийской провинции, которые совершают подконтрольные Асаду военные, считает Чавушоглу.

По данным "Белых касок", накануне российские и сирийские военные нанесли авиаудары в общей сложности по 34 населенным пунктам в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, в результате погибли 23 мирных жителя, еще 57 человек пострадали.