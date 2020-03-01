Турция сообщила о пересечении границы с ЕС 76 тысяч мигрантов

По данным министерства по делам миграции и убежища Греции, полиция страны воспрепятствовала пересечению границы со стороны Турции 9600 мигрантов. Кроме того, власти в Афинах сообщили, что, вопреки опасениям, ночь на 1 марта на границе прошла спокойно. Греция вновь усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч нелегалов. Кроме того, были усилены патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря, сообщили далее Афины.

По данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

В Берлине призвали отказаться от жесткой реакции на заявление Эрдогана

Между тем председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) призвал ЕС воздержаться от жесткой реакции на решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана больше не сдерживать беженцев на границе с ЕС. Его заявление высказано в "предельно угрожающей форме", но по сути является обращенным к Евросоюзу "криком о помощи", заявил немецкий консервативный политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Нам следует понимать это именно так, а не в качестве провокации", - уверен Рёттген, являющийся одним из претендентов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). По его словам, попытка Эрдогана сотрудничать в сирийском конфликте с Россией потерпела крах, и именно это он пытается сейчас донести до европейцев. Рёттген призвал ЕС предоставить Турции дополнительную финансовую помощь и расширить другие меры поддержки.

Эрдоган намерен пропускать сирийских беженцев в ЕС