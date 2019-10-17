Турция приостановит операцию в Сирии. Вашингтон пообещал не вводить санкции против Анкары

"Сегодня [в четверг] я рад сообщить, что, благодаря эффективному руководству [американского] президента Дональда Трампа и прочным отношениям между Турцией и США, Турция и США договорились о прекращении огня [турецкими военнослужащими] в Сирии. Турецкая сторона приостановит [военную] операцию "Источник мира", чтобы обеспечить вывод сил РПК из зоны безопасности в течение 120 часов", — отметил Пенс.

По его словам, Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией. "США и Турция дали взаимные обязательства достичь мирного решения и договориться о будущем зоны безопасности, работая на уровне международного сообщества, чтобы обеспечить мир и безопасность в этом пограничном регионе Сирии", — сказал Пенс.

По его словам, отвод формирований РПК будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 32 км к югу от границы Турции и Сирии. "Это [отвод курдских формирований] буквально уже началось. Отвод будет производиться от демаркационной линии, расположенной примерно в 20 милях (32 км — прим. ТАСС) к югу от [сирийско-турецкой] границы", — отметил Пенс.

Он уточнил, что США будут содействовать выводу вооруженных курдских формирований из зоны операции Турции в Сирии.