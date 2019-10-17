Турция приостановит операцию в Сирии. Вашингтон пообещал не вводить санкции против Анкары

Пенс подчеркнул, что США получили от курдских формирований заверения в готовности придерживаться договоренностей Вашингтона и Анкары относительно прекращения огня на севере Сирии. "Мы были сегодня в контакте с ними [курдами], и мы получили от них многочисленные заверения, что они <…> крайне приветствуют возможность для прекращения огня, которая позволит им безопасно и организованно произвести отвод сил из тех районов в зоне безопасности, где они до сих пор присутствуют, и мы абсолютно уверены, что это уже происходит", — сказал Пенс. Он подчеркнул также, что США будут использовать все "имеющиеся рычаги воздействия" на курдов, чтобы они выполняли эти договоренности.
Санкции в отношении Турции
Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие в отношении нее экономические рестрикции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии, заявил Пенс.
Ему задали вопрос, каким образом Вашингтон рассчитывает восстановить прежний уровень отношений с Анкарой. "Мы исходим отчасти из понимания того, что после установления режима прекращения огня [на севере Сирии] Соединенные Штаты не будут вводить против Турции новые санкции. Когда будет обеспечено постоянное прекращение огня, президент [США Дональд Трамп] согласится отменить экономические санкции, наложенные в прошлом месяце", — отметил вице-президент США.
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