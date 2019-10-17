17.10.2019, 21:40

Турция приостановит операцию в Сирии. Вашингтон пообещал не вводить санкции против Анкары

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rus.delfi.ee
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Турция приостановит операцию в Сирии. Вашингтон пообещал не вводить санкции против Анкары
Foto: REUTERS/SCANPIX

Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов с целью обеспечить вывод сил Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс на совместной с госсекретарем Майклом Помпео пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

"Сегодня [в четверг] я рад сообщить, что, благодаря эффективному руководству [американского] президента Дональда Трампа и прочным отношениям между Турцией и США, Турция и США договорились о прекращении огня [турецкими военнослужащими] в Сирии. Турецкая сторона приостановит [военную] операцию "Источник мира", чтобы обеспечить вывод сил РПК из зоны безопасности в течение 120 часов", — отметил Пенс.

По его словам, Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией. "США и Турция дали взаимные обязательства достичь мирного решения и договориться о будущем зоны безопасности, работая на уровне международного сообщества, чтобы обеспечить мир и безопасность в этом пограничном регионе Сирии", — сказал Пенс.

По его словам, отвод формирований РПК будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 32 км к югу от границы Турции и Сирии. "Это [отвод курдских формирований] буквально уже началось. Отвод будет производиться от демаркационной линии, расположенной примерно в 20 милях (32 км — прим. ТАСС) к югу от [сирийско-турецкой] границы", — отметил Пенс.

Он уточнил, что США будут содействовать выводу вооруженных курдских формирований из зоны операции Турции в Сирии.

Пенс подчеркнул, что США получили от курдских формирований заверения в готовности придерживаться договоренностей Вашингтона и Анкары относительно прекращения огня на севере Сирии. "Мы были сегодня в контакте с ними [курдами], и мы получили от них многочисленные заверения, что они <…> крайне приветствуют возможность для прекращения огня, которая позволит им безопасно и организованно произвести отвод сил из тех районов в зоне безопасности, где они до сих пор присутствуют, и мы абсолютно уверены, что это уже происходит", — сказал Пенс. Он подчеркнул также, что США будут использовать все "имеющиеся рычаги воздействия" на курдов, чтобы они выполняли эти договоренности.

Санкции в отношении Турции


Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие в отношении нее экономические рестрикции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии, заявил Пенс.

Ему задали вопрос, каким образом Вашингтон рассчитывает восстановить прежний уровень отношений с Анкарой. "Мы исходим отчасти из понимания того, что после установления режима прекращения огня [на севере Сирии] Соединенные Штаты не будут вводить против Турции новые санкции. Когда будет обеспечено постоянное прекращение огня, президент [США Дональд Трамп] согласится отменить экономические санкции, наложенные в прошлом месяце", — отметил вице-президент США.

Uudiskirja Üleskutse
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