Турция пригрозила США в одиночку начать операцию в Сирии

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы. По словам Эрдогана, операция может начаться ”возможно, сегодня, может быть, завтра”, приводит его слова Associated Press.

Эрдоган потребовал ответа от США относительно их позиции в отношении сирийских курдских ”Отрядов народной самообороны” (YPG), которую в Турции причисляют к террористическим группировкам. Вашингтон в свою очередь рассматривает их как союзников в борьбе с ”Исламским государством” (запрещена в России) в Сирии.

Президент отметил, что операция будет проводится как на земле, так и с воздуха. Эрдоган также отметил, что цель Турции — принести мир на восток Евфрата.