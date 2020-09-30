30.09.2020, 16:49

Турция обещала военную помощь Азербайджану в войне за Карабах. Армения получила поддержку из Франции


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Турция обещала военную помощь Азербайджану в войне за Карабах. Армения получила поддержку из Франции
epa

Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает все, что нужно, сказал глава МИД Турции Чавушоглу. Франция назвала заявление Турции опасным и выразила солидарность с Арменией, пишет DW.

В вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха Турция официально пообещала военную помощь Азербайджану. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу журналистам полуофициального информационного агентства Анадолу в среду, 30 сентября.

Накануне правительство в Анкаре опровергло сообщение Армении о том, что ВВС Турции сбили армянский истребитель, однако правительство Армении 30 сентября обнародовало фотографии обломков сбитого армянского самолета, подкрепив тем самым свои обвинения в адрес Турции.

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Бои между войсками Армении и Азербайджана продолжаются уже четвертый день подряд, принимая все более ожесточенный характер. Стороны воюют за Нагорный Карабах — регион Азербайджана, населенный преимущественно армянами, который в 1991 году провозгласил независимость от Баку.

Поддержка из Франции

Армения, являющаяся союзницей России, 30 сентября получила поддержку из Франции. Президент Франции Эманюэль Макрон раскритиковал заявления Турции по поводу Азербайджана, назвав их "безрассудными и опасными". В ответ глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что солидарность Франции с Арменией — фактически карт-бланш Еревану на оккупацию Азербайджана.

Макрон сообщил, что вечером 30 сентября он обсудит ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Армения вместе с Россией входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против саммита между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, назвав такую встречу неуместной на фоне интенсивных военных действий.

МИД России: делаем все, чтобы конфликт вышел из острой фазы

Россия поддерживает контакты с Арменией и Азербайджаном и делает все, чтобы конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе вышел из острой фазы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

”Мы делаем все для того, чтобы вернуть ситуацию из этой острейшей фазы в фазу политико-дипломатического урегулирования”, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия ”с первых даже не часов, а, наверное, минут выхода этой ситуации в острую фазу” поддерживает контакты со всеми сторонами.

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