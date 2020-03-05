Турция обещает направить еще больше мигрантов в ЕС

Несмотря на острую ситуацию на границе с Грецией, где находятся тысячи желающих попасть в ЕС беженцев, власти Турции пообещали выпустить из страны в Евросоюз еще большее число мигрантов. Преграды на пути в ЕС будут сняты для жителей сирийской провинции Идлиб, которые, наконец, смогут отправиться в путь в европейские страны, заявил в четверг, 5 марта, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Это не угроза и не шантаж", — подчеркнул глава турецкого МВД. Причиной подобного решения являются "бесчеловечные действия" режима в Дамаске, из-за которых в крайне бедственном положении оказались миллионы людей, отметил он далее.

Анкара направила 1000 спецназовцев на границу с Грецией

Кроме того, на границу с Грецией будут направлены тысяча служащих полицейского спецназа с целью предотвратить вытеснение обратно на территорию Турции перешедших через границу мигрантов, сообщил далее Сойлу, посетивший в тот же день один из КПП. По его данным, греческая сторона попыталась выдворить в Турцию 4,9 тысячи нелегальных мигрантов.

В эфире телеканала NTV Сойлу также утверждал, что только через границу в провинции Эдирне в ЕС прошли уже 137 тысяч человек.

В свою очередь греческие СМИ сообщили, что за последние сутки полицейские и военнослужащие страны предотвратили почти семь тысяч попыток нелегального пересечения границы с Турцией.

Турция выпускает нелегальных мигрантов в ЕС