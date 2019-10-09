Турция начала военную операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале новой трансграничной операции в Сирии. Как он написал на своей странице в Twitter, она называется "Источник мира".

"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций РПК [Рабочая партия Курдистана], СНС ["Силы народной самообороны"] и "Даиш" (арабское наименование террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - отметил турецкий лидер.

Как отмечает CNN Turk, операция началась с началась с авиаударов ВВС республики.

Как сообщил ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара передаст всю необходимую информацию, в частности, ООН и Сирии.

"Мы проинформируем все необходимые страны [о готовящейся операции], в том числе ООН и Сирию. Эта операция будет важна для стабильности и безопасности региона", — приводит его слова газета Hurriyet.