Турция начала военную операцию в Сирии

Турция начала военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии, сообщил телеканал NTV.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале новой трансграничной операции в Сирии. Как он написал на своей странице в Twitter, она называется "Источник мира".
"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций РПК [Рабочая партия Курдистана], СНС ["Силы народной самообороны"] и "Даиш" (арабское наименование террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - отметил турецкий лидер.
Как отмечает CNN Turk, операция началась с началась с авиаударов ВВС республики.
Как сообщил ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара передаст всю необходимую информацию, в частности, ООН и Сирии.
"Мы проинформируем все необходимые страны [о готовящейся операции], в том числе ООН и Сирию. Эта операция будет важна для стабильности и безопасности региона", — приводит его слова газета Hurriyet.
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