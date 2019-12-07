Тунберг разочаровалась в экоактивизме, но не готова сдаваться

"Если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились ", — призналась Тунберг.

Во время выступления на пресс-конференции экоактивистка отметила, что к движениям за защиту климата примыкает все больше людей, но в то же время резко высказалась о политиках, которые делают, по ее мнению, недостаточно для окружающей среды.

"Мы (движение экоактивизма — ИФ) растем все больше и больше, и к нашим голосам прислушиваются все больше и больше, но, конечно, это не приводит к политическим действиям. Я надеюсь, что мировые лидеры осознают безотлагательность в разрешении климатического кризиса", — заметила она.

Вечером шведскую активистку пригласили поучаствовать в демонстрации "Марш за климат", который проходит в Мадриде.

За последний год 16-летняя шведка Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.