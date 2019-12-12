Трудности перевода. Как Латвия переводит школы на государственный язык и чему могла бы научиться Эстония?

В чем суть реформы, которая предусматривает переход школ национальных меньшинств на государственный язык обучения? В 2019/2020 учебном году с первого по шестой класс вместо прежних пяти моделей билингвального образования вводятся три.

Первая модель: школа сама определяет предметы, которые будут преподаваться на латышском языке как минимум на 80% от общего количества учебных часов в году. Это программа для учащихся, которые получили дошкольное образование на латышском языке, имеют навыки и опыт использования госязыка.

Вторая модель: школа определяет учебные предметы, которые с первого по шестой класс будут преподаваться на латышском языке как минимум на 50% (ранее — 40%), а с седьмого по девятый класс — как минимум на 80% от общего количества учебных часов в году. Эта модель для учащихся, которые получили дошкольное образование на языке нацменьшинства и имеют навыки и опыт использования госязыка.

Третья модель похожа на вторую, школа может также разработать новый учебный предмет, не включенный в план учебных предметов и часов, соблюдая при этом процентное соотношение. Эта модель для тех, кто хочет углубленно изучать предметы, которые связаны с этнической культурой нацменьшинств.

Школы могут самостоятельно выбирать, какие предметы преподавать на латышском языке, а какие на языке нацменьшинств или билингвально. Начиная с седьмого класса в этом учебном году 80% учебного содержания преподается на латышском языке. С 10-го по 12-й класс — обучение только на латышском языке. Все ученики 9-х и 12-х классов сдают все государственные проверочные работы на латышском языке. Министерство образования и науки полагает, что в ходе реформы сохранится возможность осваивать на родном языке родную речь, литературу, а также предметы, связанные с культурой и историей нацменьшинств.

Что происходит в школах?

"Трудности начались уже на стадии переговоров об интервью, — говорит один из авторов проекта, журналист DELFI Диана Чучкова. — Многие директора школ сначала соглашались, а затем переставали отвечать на звонки и письма. Были те, у кого за полгода не нашлось времени на встречу с журналистами. Были и такие, кто просто игнорировал наши просьбы. Мы пытались сделать такую выборку школ, чтобы нас не заподозрили в политической ангажированности. Но на деле вышло так, что открыто на разговор пошли именно те директора школ нацменьшинств, которые на разных этапах пытались доказать Министерству образования и науки, а затем и Конституционному суду, что реформа несвоевременна, необоснованна и не подготовлена".

Учителя открыто говорить о реформе отказываются наотрез. "Все они были готовы общаться только на правах анонимности. Никто не хочет потерять работу или навредить своей школе, — говорит другой автор проекта, журналист Ольга Петрова. — Мы старались максимально дистанцироваться от политики, сконцентрироваться на профессиональных вопросах. Но политика в разговорах все равно возникала постоянно. И это очень нездоровая, даже патологическая тенденция".