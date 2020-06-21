Три человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Киеве

В воскресенье утром пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человека.

Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.

"По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) на месте чрезвычайной ситуации найдено три погибших человека", — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в районе станции метро "Позняки" в доме 41 по улице Григоренко.