Три человека погибли в результате взрыва в многоэтажке в Киеве

Спасатели обнаружили трех погибших под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье утром пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человека.
Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.
"По состоянию на 20.00 (совпадает с мск) на месте чрезвычайной ситуации найдено три погибших человека", — говорится в сообщении.
Происшествие произошло в районе станции метро "Позняки" в доме 41 по улице Григоренко.
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