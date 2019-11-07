Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама оказалась ложной
Инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой, сообщила компания-владелец самолет Air Europa в твиттере.
Инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой, сообщила компания-владелец самолет Air Europa в твиттере.
"На рейсе Амстердам — Мадрид сегодня было по ошибке активировано предупреждение, запустившее протокол о попытке угона воздушного судна в аэропорту", — отмечается в сообщении.
"Ничего не случилось, все пассажиры в безопасности и в полном здравии, вскоре ожидают вылета. Мы приносим глубокие извинения", — говорится на странице авиакомпании в Twitter.
Ранее сообщалось, что в связи с тревогой в аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D был временно закрыт.
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