Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама оказалась ложной
Инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой, сообщила компания-владелец самолет Air Europa в твиттере.
Инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой, сообщила компания-владелец самолет Air Europa в твиттере.
"На рейсе Амстердам — Мадрид сегодня было по ошибке активировано предупреждение, запустившее протокол о попытке угона воздушного судна в аэропорту", — отмечается в сообщении.
"Ничего не случилось, все пассажиры в безопасности и в полном здравии, вскоре ожидают вылета. Мы приносим глубокие извинения", — говорится на странице авиакомпании в Twitter.
Ранее сообщалось, что в связи с тревогой в аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D был временно закрыт.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Россиянка родила в электричке и выбросила ребенка
Помните осужденную экс-чиновницу Васильеву: что с ней стало
Воздушный шарик убил восьмиклассника под Самарой
Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева