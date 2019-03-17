Третья страна: как Финляндия ограничила российских граждан в правах

За последние три недели финский парламент одобрил два законопроекта об ограничениях, касающихся иностранны граждан. Под них попадают как граждане России, так и обладатели финского и российского паспортов, пишет Yle.
Незадолго до окончания срока полномочий нынешнего правительства депутаты одобрили два важных законопроекта об ограничениях, касающихся граждан третьих стран. Под третьими странами в финском бюрократическом языке понимаются государства, не входящие в Европейский союз и Европейскую экономическую зону. И хотя под действие законов попадают граждане всех других стран, в том числе оставшейся за пределами многих европейских объединений Швейцарии, поводом к изменению законодательства послужили ситуации, в которых фигурировали именно российские граждане.
Земля
26 февраля финский парламент одобрил целый пакет законопроектов, которые касаются владения гражданами и компаниями из третьих стран земельных наделов на территории Финляндии. Законы должны вступить в силу в 2020 году.
В будущем гражданин страны, не входящей в ЕС и ЕЭС, должен получить в министерстве обороны отдельное разрешение на покупку земельного участка с расположенными на нем строениями. Лицензию придется запрашивать также организациям, зарегистрированным и действующим на территории одной из стран ЕС и ЕЭС, в которых, однако, ”как минимум 1/10 часть влияющих на принятие решений сил” расположена за пределами этих государств. Помимо прямого запрета на сделки, финские власти оставили за собой право отчуждения и приоритетного приобретения стратегических земельных участков.
Положения закона не касаются сделок по купле-продаже земельных участков на демилитаризованных Аландских островах и покупки акций, дающих право на пользование недвижимостью в многоквартирных домах и таунхаусах. Эти сделки и в дальнейшем можно будет совершать без согласования с властями.
Правительство постаралось сделать формулировку закона как можно более общей, чтобы запрещать продажу земли только в случае крайней необходимости. По мнению законодателей, разрешение на сделку можно выдать, если нет опасений, что она может ”затруднить организацию обороны страны, контроль за территориальной целостностью, а также обеспечение безопасности границ и надежности энергоснабжения”.
В интервью изданию IS советник министерства обороны Матиас Вартса не смог назвать конкретных сроков рассмотрения заявок от граждан третьих стран, однако заявил, что целью является как можно более быстрое рассмотрение. На связанную с этим бюрократию, по его словам, потребуется труд 4 или 5 чиновников.
В данный момент в Финляндии сделки иностранцев с недвижимостью отдельно никак не регулируются. До 1993 года всем иностранным гражданам требовалось разрешение на покупку недвижимости, после чего лицензирование сделок стало касаться в первую очередь приграничных территорий и всех лиц, не проживающих в Финляндии — независимо от гражданства. После вступления страны в Европейский союз, в 1999 году все ограничения были сняты.
Сейчас, по мнению правительства, необходимость контроля назрела в связи с изменением общей ситуации с безопасностью.
– Тревожным фактором можно считать отдельные сделки с недвижимостью, происходящие вблизи от стратегических объектов, при которых лицо, обладающее настоящим правом принятия решений, скрывается за различными посредниками, связь с владельцами недвижимости оказывается невозможной или использование недвижимости каким-либо образом отличается от обычного, — заключается в обосновании законопроекта.
В особенности власти обеспокоены киберугрозами, которыми и объясняют необходимость изменения законодательства.
ТОП
”Целью иностранного государства может быть усиление собственного влияния или ограничение свободы действия финских официальных лиц. Для такого гибридного влияния может быть использована также недвижимость. Покупка недвижимости на стратегических территориях может являться попыткой закрепиться в Финляндии, ослабить способность финских властей действовать, предоставлять недвижимость для незаконной разведки или каким-либо иным образом способствовать достижению целей иностранного государства. Обеспечение безопасности государства предполагает, что у властей есть четкая картина связанных с недвижимостью рисков и арсенал методов, с помощью которых можно предупредить или на крайний случай вмешаться в обладание недвижимостью, которое ослабляет безопасность”.
Предложение госсовета было подано 29 ноября прошлого года — спустя всего два месяца после того, как в архипелаге Турку началась громкая история с фирмой Airiston helmi. Ровно в тот же день уездный суд Варсинайс-Суоми подтвердил конфискацию имущества фирмы на 3,5 миллиона евро, которую требовал отменить стоящий за компанией гражданин России. Общественности до сих пор неизвестны подробности этого дела. Полиция сообщила, что подозревает компанию в отмывании денег, однако настоящие масштабы этой деятельности могут оказаться гораздо больше заявленных. Входящего в руководство фирмы россиянина, которые управлял Airiston helmi через оффшоры, пока не допросили, хотя он через своего помощника выразил готовность сотрудничать со следствием. По данным Yle, финские власти не считают, что деятельность компании угрожала национальной безопасности, однако не объясняют, с чем связано участие в операции по задержанию 400 сотрудников государственных служб.
Впрочем, ситуация с Airiston helmi стала скорее совпадением и еще одним напоминанием властям о необходимости внесения поправок в законодательство. Первые подозрения о том, что Россия скупала земельную собственность для военных нужд, появились у полиции безопасности в 2016 году. МИД России заявил, что подобные подозрения — это проявление русофобии, но уже весной 2017 года началась подготовка законопроекта об ограничении права на приобретение земли иностранными гражданами. Депутат от СДП Суна Кюмяляйнен даже предположила, что некоторые сделки могут быть отменены. До этого все-таки не дошло, но поправки в итоге приняты.
Должности
Спустя неделю после принятия законов о земельных участках финский парламент в двух чтениях одобрил еще один пакет законопроектов. Он касался изменений законодательства в отношении Оборонительных силах, Высшей школы обороны и администрации Пограничной службы.
Принятые 5 марта поправки предполагают, что на воинскую должность в дальнейшем могут быть назначены только те лица, у которых нет гражданства другой страны или связей с иностранными государствами, способных представлять угрозу государственной и общественной безопасности, обороне страны, международным отношениям Финляндии или безопасности воинской службы в Силах обороны или в Погранохране. Это же положение касается и назначений на офицерские должности в Высшей школе обороны и поступления на базовый офицерский курс в академии.
На практике оценка наличия подобных связей будет происходить во время проверки благонадежности человека. Согласно идее правительства, основным критерием оценки будет то, могут ли зарубежные связи стать причиной нежелательного влияния. Помимо этого, финские власти хотят оградить таких людей от попадания в ситуацию, при которой их под угрозой насилия, в том числе в отношении близких людей, заставляют действовать против должностных инструкций.
В изначальном проекте поправок предполагалось запретить назначение на вышеперечисленные должности любых граждан Финляндии, у которых есть гражданство или гражданства других стран. Впрочем, от тотального запрета отказались и посчитали, что разумнее будет решать вопрос о назначении на воинские должности в индивидуальном порядке. Решающее значение в этом вопросе имела позиция парламентского Комитета по безопасности, который заключил, что полный запрет для двойных граждан может противоречить положениям конституции о равноправии и недопустимости дискриминации.
Именно обладание вторым гражданством подчеркивается в законопроекте как важнейшая форма связей с иностранным государством.
”За пределами требуемой проверки остаются граждане стран, входящих в Европейский союз. Это необходимо учитывать при принятии на воинские должности. Впрочем, и так понятно, что в тех ситуациях, когда второе гражданство человека является гражданством демократической правовой страны, двойное гражданство не имеет в качестве единичного фактора особенного значения. Однако, значение может иметь то, признает ли иностранное государство двойное гражданство или нет и к каким обязательствам, которые могут идти вразрез с обязанностями должностного лица в Финляндии, приводит обладание гражданством другой страны”, — заключается в обосновательной части.
Интересно, что законопроект правительства в отношении воинских должностей был подан в парламент тоже 29 ноября прошлого года — в тот же день, что и законопроект о покупке земельных участков. Обе истории с ограничением иностранных граждан в правах имеют, однако, гораздо более длинную историю.
До внесения в парламент этот законопроект разрабатывался более полутора лет. Весной 2017 года Новостная служба Yle сообщила, что Силы обороны стали обращаться с призывниками с финским и российским гражданством не так, как с остальными, и, к примеру, перестали принимать их на курсы по управлению беспилотниками. Сначала министр обороны Юсси Ниинистё не на шутку разозлился из-за этой новости, а спустя несколько часов сообщил, что его ведомство начнет подготовку законопроекта о запрете для двойных граждан занимать воинские должности и поступать на учебу, ведущую к получению офицерского звания.
Вскоре после минобороны о разработке аналогичного законопроекта сообщило и министерство внутренних дел. Он должен был коснуться воинских должностей в подконтрольной МВД Пограничной службе.
Однако в начале осени прошлого года что-то пошло не так. Министерство обороны с самого начала хотело введения тотального запрета для лиц с двойным гражданством. МВД же наряду с тотальным запретом рассматривало принцип обоюдности, то есть в Финляндии бы на воинские должности одобряли граждан тех стран, в которых на подобную работу приняли бы финских граждан. В итоге министерство внутренних дел решило отказаться от идеи полного запрета в Погранслужбе и ограничиться проверкой безопасности в каждом конкретном случае. По словам главы МВД Кая Мюккянена, это было сделано среди прочего и ради тысяч шведских финнов, которым может оказаться закрыт доступ к работе в Пограничной службе.
Юсси Ниинистё был раздосадован решением своего коллеги. Он хотел принятия тотального запрета в обоих ведомствах, однако итоговый текст поправок показывает, что позиция Мюккянена взяла верх.
Оба принятых парламентом пакета поправок в законодательство еще должны лечь на стол президента для подписи, однако это скорее формальность. После подписания должны определиться точные даты вступления поправок в силу. Планируется, что законы о покупке земли вступят в силу в следующем году, а положения о воинских должностях уже с июля этого года.
Ни в одном из законодательных актов напрямую не упоминается Россия. Когда у министра обороны Ниинистё спросили, кому планируется ограничить доступ к воинским должностям, он сказал, что лучше не будет называть никаких конкретных стран. Однако тот контекст, в котором появилась идея этих законопроектов, не оставляет сомнений, что в первую очередь финские власти хотели ограничить возможное влияние России через своих граждан.