Третья страна: как Финляндия ограничила российских граждан в правах

В будущем гражданин страны, не входящей в ЕС и ЕЭС, должен получить в министерстве обороны отдельное разрешение на покупку земельного участка с расположенными на нем строениями. Лицензию придется запрашивать также организациям, зарегистрированным и действующим на территории одной из стран ЕС и ЕЭС, в которых, однако, ”как минимум 1/10 часть влияющих на принятие решений сил” расположена за пределами этих государств. Помимо прямого запрета на сделки, финские власти оставили за собой право отчуждения и приоритетного приобретения стратегических земельных участков.

Положения закона не касаются сделок по купле-продаже земельных участков на демилитаризованных Аландских островах и покупки акций, дающих право на пользование недвижимостью в многоквартирных домах и таунхаусах. Эти сделки и в дальнейшем можно будет совершать без согласования с властями.

Правительство постаралось сделать формулировку закона как можно более общей, чтобы запрещать продажу земли только в случае крайней необходимости. По мнению законодателей, разрешение на сделку можно выдать, если нет опасений, что она может ”затруднить организацию обороны страны, контроль за территориальной целостностью, а также обеспечение безопасности границ и надежности энергоснабжения”.

В интервью изданию IS советник министерства обороны Матиас Вартса не смог назвать конкретных сроков рассмотрения заявок от граждан третьих стран, однако заявил, что целью является как можно более быстрое рассмотрение. На связанную с этим бюрократию, по его словам, потребуется труд 4 или 5 чиновников.

В данный момент в Финляндии сделки иностранцев с недвижимостью отдельно никак не регулируются. До 1993 года всем иностранным гражданам требовалось разрешение на покупку недвижимости, после чего лицензирование сделок стало касаться в первую очередь приграничных территорий и всех лиц, не проживающих в Финляндии — независимо от гражданства. После вступления страны в Европейский союз, в 1999 году все ограничения были сняты.

Сейчас, по мнению правительства, необходимость контроля назрела в связи с изменением общей ситуации с безопасностью.

– Тревожным фактором можно считать отдельные сделки с недвижимостью, происходящие вблизи от стратегических объектов, при которых лицо, обладающее настоящим правом принятия решений, скрывается за различными посредниками, связь с владельцами недвижимости оказывается невозможной или использование недвижимости каким-либо образом отличается от обычного, — заключается в обосновании законопроекта.

В особенности власти обеспокоены киберугрозами, которыми и объясняют необходимость изменения законодательства.

”Целью иностранного государства может быть усиление собственного влияния или ограничение свободы действия финских официальных лиц. Для такого гибридного влияния может быть использована также недвижимость. Покупка недвижимости на стратегических территориях может являться попыткой закрепиться в Финляндии, ослабить способность финских властей действовать, предоставлять недвижимость для незаконной разведки или каким-либо иным образом способствовать достижению целей иностранного государства. Обеспечение безопасности государства предполагает, что у властей есть четкая картина связанных с недвижимостью рисков и арсенал методов, с помощью которых можно предупредить или на крайний случай вмешаться в обладание недвижимостью, которое ослабляет безопасность”.

Предложение госсовета было подано 29 ноября прошлого года — спустя всего два месяца после того, как в архипелаге Турку началась громкая история с фирмой Airiston helmi. Ровно в тот же день уездный суд Варсинайс-Суоми подтвердил конфискацию имущества фирмы на 3,5 миллиона евро, которую требовал отменить стоящий за компанией гражданин России. Общественности до сих пор неизвестны подробности этого дела. Полиция сообщила, что подозревает компанию в отмывании денег, однако настоящие масштабы этой деятельности могут оказаться гораздо больше заявленных. Входящего в руководство фирмы россиянина, которые управлял Airiston helmi через оффшоры, пока не допросили, хотя он через своего помощника выразил готовность сотрудничать со следствием. По данным Yle, финские власти не считают, что деятельность компании угрожала национальной безопасности, однако не объясняют, с чем связано участие в операции по задержанию 400 сотрудников государственных служб.

Впрочем, ситуация с Airiston helmi стала скорее совпадением и еще одним напоминанием властям о необходимости внесения поправок в законодательство. Первые подозрения о том, что Россия скупала земельную собственность для военных нужд, появились у полиции безопасности в 2016 году. МИД России заявил, что подобные подозрения — это проявление русофобии, но уже весной 2017 года началась подготовка законопроекта об ограничении права на приобретение земли иностранными гражданами. Депутат от СДП Суна Кюмяляйнен даже предположила, что некоторые сделки могут быть отменены. До этого все-таки не дошло, но поправки в итоге приняты.

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