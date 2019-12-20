20.12.2019, 13:29

Трехлетний мальчик на игрушечной машинке добрался до спасателей, когда у его отца случился приступ


EST
иллюстративное фото
иллюстративное фотоFoto: Anni Õnneleid

Трехлетний житель британского Линкольншира Стефан Сноуден спас своего отца, когда у того случился эпилептический припадок, сообщает BBC.

Юного британца обнаружили на шоссе две проезжавшие мимо женщины в четверти мили (примерно 400 метров - прим. RusDelfi) от его дома. Он ехал на игрушечном автомобиле, поэтому во избежание дорожного инцидента одна из женщин остановила движение на дороге.

Позже на вопрос полицейского о причине появления на шоссе маленький Сноуден ответил: "Отцу было плохо". В итоге врачебная помощь к отцу Стефана подоспела вовремя.

Фото Стефана Сноудена разместил в своем фэйсбуке российский журналист Никита Белоголовцев.

Читайте также: